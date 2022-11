Au pays du croissant, le donut fait son trou

C’est une douceur qui attire l’œil et met l’eau à la bouche. Un beignet nappé de chocolat de toutes les couleurs, garni de biscuit. Le donut n’est plus uniquement le célèbre gâteau américain du dessin animé des Simpson. C’est le nouveau péché mignon des gourmands. Dans une pâtisserie du centre-ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), Carole prépare 100 donuts par jour à la main. Elle fabrique la pâte et la façonne pour former ce beignet à trou, une recette inventée par les Américains. Avec sa sœur, elle a ouvert ce qui s’appelle une "Donuterie" l’été dernier. Elle ne vend que des donuts sucrés et salés.