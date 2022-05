Augmentation des prix : + 10% d’inflation d'ici l'été ?

Aujourd'hui, les pâtes sont les plus touchées avec une hausse de 15,3%. Les viandes surgelées ont augmenté de 11,3% et l'huile à 10%. Les hausses s'expliquent, les Français ont plus consommé. Une augmentation essentiellement due à l'explosion des prix du transport, de l'énergie, ou des matières premières, causées par la pandémie.