VIDÉO - Inflation : la filière charcuterie est-elle en sursis ?

Chez notre charcutier industriel à Obernai (Bas-Rhin), en plus de la flambée des matières premières, inflation oblige, le patron a augmenté en 2022 de 10 à 12 % la plupart des rémunérations. "Sans augmentation, on n'avait plus personne qui venait, et on n'arrivait plus à embaucher des jeunes", explique-t-il. Cette dépense supplémentaire met en difficulté l'entreprise. Près de dix-sept sociétés ont déjà déposé le bilan depuis le début de l'année sur un total de 300 charcuteries industrielles. Très inquiète, la profession attend de la grande distribution un geste fort.

