VIDÉO - Marges sur les carburants : que payez-vous et à qui quand vous faites le plein ?

C'est sur les distributeurs et les raffineurs, pourtant représentant un plus faible pourcentage du coût, que le gouvernement veut mettre la pression ce mardi après-midi. Mais même s'ils font un effort et baissent leurs marges, le résultat sera limité. "La marge par litre est très faible et de l'ordre de quelques centimes. Donc même en arrivant à une marge à zéro, ça descendrait le coût de quelques centimes par litre. Ça pourrait faire une baisse de plusieurs euros, voire une dizaine d'euros sur un plein", nous explique Laura Bokobza, experte en gestion d'entreprise.

Le chef de l’État a déjà demandé aux distributeurs de vendre l'essence à "prix coûtant ". Pour Leclerc, c'est oui. Dès vendredi 29 septembre et jusqu'à nouvel ordre, dans leurs 750 stations, le carburant sera à "prix coûtant ". Ce sont les seuls pour le moment. Casino, Super U, et Carrefour promettent, eux, de faire des opérations temporaires.