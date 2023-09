VIDÉO - Les garages solidaires, l'astuce pour payer des réparations moins cher

En effet, les garages associatifs sont de plus en plus prisés des clients. Cyril Hubner, le directeur du garage associatif "La grange motor's" en Meurthe-et-Moselle, a ouvert en 2020. Il envisage d'embaucher pour répondre à une demande toujours plus forte. "J'ai doublé mes adhérents par rapport à l'année dernière. Ça s'est vraiment diversifié. Ça va du jeune de 16 ans qui veut réparer son scooter jusqu'à des personnes qui ont 70 ans qui viennent réparer leur voiture", nous détaille le patron.