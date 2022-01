Automobile : les prix des réparations flambent

Aller chez son garagiste, c'est souvent se préparer à une mauvaise surprise. Et la facture est de plus en plus salée. En un an, le coût des réparations a augmenté de 4,2%. En plus de la pénurie de matières premières, de la hausse du prix de l'énergie et des transports, ce sont surtout les pièces de rechange qui ont vu leur prix s'envoler.