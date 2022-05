Automobile : les vendeurs parient sur l'occasion

A quelques kilomètres de là, dans la banlieue de Rennes, un concessionnaire a ouvert une usine de reconditionnement de véhicules d'occasion. Ici, on remet quasi à neuf des voitures qui ont moins de dix ans. Les voitures seront vendues entre 20 et 30 % moins cher que le neuf et garanties un an. Jusqu'ici, cette entreprise familiale vendait essentiellement des véhicules neufs. Désormais, elle reconditionne 16 000 véhicules chaque année. La forte demande sur le secteur de l'occasion l'a poussé à réorienter toute sa stratégie.