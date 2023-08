Malus au poids : votre voiture sera-t-elle bientôt plus chère ?

Mauvaise nouvelle pour les concessionnaires. Si, aujourd'hui, seuls les véhicules de plus d'1,8 tonne sont concernés par le malus automobile au poids, le seuil pourrait être abaissé à 1,6 tonne dès 2024. "Ça va m'inciter à regarder le poids des voitures avant de les acheter", confie le client d'une concession automobile de berlines de luxe au micro de TF1. "On se dirigera peut-être vers une occasion avec un modèle plus ancien qui ne sera pas pénalisé par ce malus", indique un autre.