Un (gros) cadeau pour un nouveau pare-brise : les députés veulent "siffler la fin de la récré"

Pour éviter certaines dérives, des députés souhaiteraient davantage encadrer ce genre de pratique. "Demain, on veut une console, on voit qu'il y a une console chez un fabricant de pare-brise, on le casse et on va chercher la console. On peut avoir des dérives à la fin et je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récré sur ce sujet-là !", argue à notre micro Perrine Goulet, députée MoDem de la 1ère circonscription de la Nièvre.

Une loi devrait être proposée pour limiter les montants des cadeaux à 5% du prix de la réparation. Réparer un pare-brise coûte en moyenne 625 euros, les cadeaux seraient donc d'une trentaine d'euros au maximum.