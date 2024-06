Les véhicules d'occasion coûtent moins cher. En effet, une baisse de 8% en moyenne a été observée au premier trimestre 2024. Est-ce le moment d'acheter ou est-ce que les prix vont encore baisser ?

Le prix des véhicules d'occasion a baissé en seulement quelques mois. Certains modèles de moins de huit ans affichent des réductions très intéressantes. Moins 2000 euros pour la Renault Zoé, moins 2200 euros pour la Peugeot 3008 et jusqu'à 6723 euros d'économie pour la Toyota Yaris. " C'est bon pour nos affaires parce qu'aujourd'hui, on retrouve une dynamique prix qui est intéressant pour le client, (...) on vend plus", affirme Damien Bajen, gérant de Damauto à Bordeaux (Gironde). C'est une bonne nouvelle pour le concessionnaire, mais pas seulement, les consommateurs flairent également la bonne affaire.

Une baisse étonnante quand on sait qu'il y a moins d'un an, la tendance était plutôt à l'augmentation des prix. Pour comprendre cette chute soudaine des prix de l'occasion, il faut se tourner vers les véhicules neufs. Les concessionnaires ont plus de stock chez les concessionnaires et des délais de livraison très réduits. "Il n'y a plus de pénurie sur les véhicules neufs qui étaient principalement liée à la pénurie des semi-conducteurs. Du coup, le marché des véhicules neufs a repris des couleurs. Cette régulation fait que les prix de l'occasion, mécaniquement, baissent. Il faut en profiter si vous avez un besoin, une envie de changer, c'est le moment", nous explique Elisabeth Young, experte auto.

D'après les experts, cette baisse devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2024.