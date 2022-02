Autoroutes : les secrets des stations à petits prix Fulli

"On prend moins de marge et du coup, ça se joue au niveau du prix de vente, du prix à l'affichage. Globalement, on est aux alentours de 5 à 15 centimes de moins par rapport aux stations en amont et en aval lorsque vous croisez une station Fulli", explique Véronique Tallon, directrice clientèle du groupe APRR. La question est désormais de savoir si les autres enseignes vont aussi baisser leurs prix, même si elles doivent verser une forte redevance aux sociétés autoroutières pour pouvoir s'implanter sur les aires de repos.