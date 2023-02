VIDÉO - Avec l'inflation, les Français sont devenus les premiers consommateurs de poulet en Europe

Pour satisfaire la demande sur le marché français, un poulet sur deux est importé. Christophe Labour, producteur, élève 40.000 poulets par an, et se prépare à recevoir de nouveaux animaux. Pour lui, les importations s'expliquent par la hausse des charges, la crise de la grippe aviaire et le conflit en Ukraine. C'est une situation qui préoccupe les producteurs, qui aimeraient conserver une indépendance alimentaire. À noter que l'Hexagone compte 14.000 élevages de volailles.