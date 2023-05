VIDÉO - Avec leurs petits prix, les marques distributeurs dévorent la concurrence

On les appelle les "MDD" et actuellement, ces marques distributeur font de l’ombre aux grandes marques qui sont en moyenne 30% plus chères. Le prix d’une portion individuelle de compote, par exemple, de la marque la plus connue équivaut à trois portions du côté distributeurs. Et vous ne pouvez pas les rater. Ces produits, vendus par l’enseigne sous sa propre marque, prennent de plus en plus de place dans les rayons.