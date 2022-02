Avis en ligne des internautes : pourquoi il ne faut pas vous fier aux notes et étoiles

Un travail d'autant plus important que les commentaires sont devenus une activité lucrative. Car sur internet, tout s'achète : les vues sur les vidéos, les écoutes sur les chansons, les notes pour les établissements. De 10 à 20 euros le commentaire. Et plus vous payez cher, plus les faussaires vous promettent un message réaliste et crédible. Sur l'un de ces sites, on peut par exemple lire : "Les avis sont publiés par de vrais profils Google avec un historique réel", ou encore "les avis sont publiés progressivement afin de garder un effet naturel". On propose même d'acheter des lots de plusieurs centaines de commentaires. Mais attention, cette pratique est illégale. Ainsi, si vous achetez en ligne une bonne note pour votre établissement, cela peut être considéré comme une pratique commerciale trompeuse et si, au contraire, vous achetez un avis négatif à l'encontre d'une autre société, vous risquez d'être poursuivi pour dénigrement ou diffamation.