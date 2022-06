Bactérie E.Coli : rappel de yaourts Malo, les lots concernés retirés des supermarchés

Dans les rayons, peu de clients sont au courant. Certains, comme Noëlle, se montrent philosophes. "On ne sait jamais vraiment", explique-t-elle au 13H de TF1, dans le reportage en tête de cet article, disant ne pas être inquiète. D'autres, en revanche, sont plus précautionneux. "Avec les temps qui courent, on se méfie quand même. Ce qui fait qu'on n'en prend pas", précise un homme. Une femme abonde : "Si c'est retiré, je pense qu'il ne faut pas les consommer". Un autre client, lui, estime "assez inquiétant que ça passe entre les mailles du filet, qu'on ne soit pas capable d'endiguer ce genre de problèmes dans les chaines industrielles".

Tous les yaourts concernés seront remboursés et doivent être détruits. Rappelons que la bactérie E. Coli peut entrainer des douleurs abdominales et des diarrhées, accompagnées parfois de fièvre. En cas de symptômes, il faut consulter son médecin traitant.