Baguette, essence, électricité : les prix vont-ils baisser ?

Comment peut-on expliquer de telles baisses sur certains produits ? Il y a deux jours, les ports ukrainiens ont enfin pu exporter leurs céréales. Le marché s'est alors détendu, et le cours avec. Allez-vous alors constater ces baisses sur votre ticket de caisse. C'est possible mais pas pour tous les produits. Comme l'explique Stéphanie Villers, économiste. Pour observer une réelle baisse, il faudrait que les cours des gaz et de l'électricité chutent à leur tour. Et d'après les spécialistes, ce n'est pas prévu.