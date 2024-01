VIDÉO - Bain nordique et sauna : les nouvelles stars des jardins des Français

Le sauna est-il en train de séduire les Français ? Des versions miniatures sont aujourd'hui disponibles dans le commerce, à installer au choix, dans son jardin ou dans son salon. Le premier prix est à 1500 euros.

Restaurateur et gérant du "Gîte des Tavernes", Sylvain Meistermann a acheté un équipement pour un bain nordique, à 4500 euros. Entre le bois, l'eau et les produits d'entretien, son utilisation lui coûte 1000 euros par an. Un investissement qu'il ne regrette pas, car il a boosté sa fréquentation de 15%. Installer un bain nordique ou un sauna dans son jardin : la tendance séduit de plus en plus les Français. Convaincue de ses bienfaits, Anne a acheté un sauna à 10.000 euros. La structure est chauffée au bois, quatre bûches sont nécessaires pour son utilisation, soit l'équivalent de quatre euros pour une séance de 30 minutes, explique-t-elle dans le reportage en tête de cet article.

Que ce soit pour un sauna ou un bain nordique, les prix oscillent entre 1500 et 10.000 euros. Dans un magasin, le sauna infrarouge est le produit phare du moment. Moins volumineux qu'un modèle traditionnel, il a l'avantage de consommer moins d'énergie. En majorité, ces produits viennent de Chine ou des pays nordiques.