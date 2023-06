VIDÉO - Baisse de MaPrimeRénov' : les petits propriétaires se détournent de la rénovation énergétique

Marc et Sylvie rêvaient depuis longtemps de rénover l'isolation de leurs murs extérieurs, comme ils l'expliquent dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Mais ils n’ont toujours pas reçu l’aide financière qu'ils espéraient, au point de regretter d'avoir entrepris des travaux. D'un côté, les primes parfois difficiles à obtenir, et de l'autre, des montants en baisse pour les travaux ciblés : moins 49 % d'aide sur l'isolation d'une toiture et moins 66 % pour les murs extérieurs.