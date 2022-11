VIDÉO - Baisse des aides à la pompe : en tournée avec un camion-citerne "attendu comme le messie"

Dès mercredi 16 novembre, la ristourne gouvernementale de 30 centimes sur le prix du litre de carburant va passer à seulement 10 centimes. Alors les stations-services anticipent les demandes et refont leurs stocks. À bord de son camion, 37.000 litres de gasoil, et à son arrivée à la station, il est très attendu. "On a l'impression d'être vraiment le messie. Les gens sont vraiment contents et, du coup, on essaie de faire le maximum pour eux", explique le chaffeur.