En avril 2024, les prix des produits alimentaires ont diminué de 0,3% par rapport au mois précédent. Un phénomène inédit depuis novembre 2021, qui concerne aussi le secteur de l'ameublement. Si les enseignes ont encore de la marge, cette baisse semble marquer la fin de la période d'inflation.

Que ce soit dans les rayons de votre supermarché, sur les murs d'un magasin d'ameublement, ou même dans une épicerie bio, les ristournes s'affichent partout. Des enseignes baissent leurs prix et tiennent à vous le faire savoir. Mais est-ce que cela fonctionne ? "Si je n'en ai pas besoin à ce moment-là, je ne vais pas en acheter pour ça", lance une cliente d'un supermarché de la région parisienne dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article. "C'est mieux de payer 1,79 euro que 2,09 euros. Quand on fait un chariot plein, on le voit", relève une autre devant l'une de ces promotions.

Des produits qui attirent

Un distributeur a baissé les prix de 2000 produits pour relancer la consommation. Et c'est efficace. "On remarque une accélération sensible sur ces produits. Des accélérations qui vont parfois jusqu'à deux chiffres", affirme Stéfen Bombais, directeur de la communication clients pour le groupe Carrefour.

Les enseignes sont obligées de multiplier les affiches, les promesses Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la grande distribution

La stratégie va encore plus loin pour le géant suédois de l'ameublement, avec des espaces entiers repeints en rouge pour l'occasion. Tous les produits sont en baisse, comme un canapé coûtant aujourd'hui 50 euros de moins qu'il y a quelques mois. Une façon de convaincre les clients que l'inflation fait désormais partie du passé.

"On commence à avoir des baisses, sauf que beaucoup de consommateurs ne veulent soit pas les voir, soit pas les croire", analyse le journaliste Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution. "Les enseignes sont obligées de multiplier les affiches, les promesses, pour montrer que la baisse des prix, c’est maintenant."

Mais ces prix sont-ils vraiment redevenus intéressants ? Nous avons vérifié avec une commode, passée de 109 à 99 euros, soit 10 euros d'économie. Il y a trois ans, en 2021, on la trouvait toutefois à 69,95 euros sur le même site. Il y a donc encore de la marge, même si l'enseigne que nous avons contactée nous promet que d'autres produits ont bien retrouvé leur niveau d'avant-crise.