Téléphones portables : pourquoi ils captent moins de clients

Alors pour ne pas se ruiner, certains gardent le leur plus longtemps. "Je garde minimum un téléphone quatre ans, cinq ans, six ans, jusqu'à ce que je l'épuise en fait", approuve une jeune femme, même si elle reconnait quelques petits problèmes de batterie à la longue. "Je ne change pas très souvent pour des raisons de budget et de consommation aussi. J'essaie de faire attention à comment j'achète", confirme de son côté un jeune homme. Résultat, les ventes de smartphones ont reculé de 11,3% l’an dernier par rapport à 2020. Désormais, nombreux sont ceux qui se tournent vers la réparation, souvent plus économique.

La preuve : pour réparer un IPhone 8 ou SE, "c'est 79,90 euros pour l'écran et 39,90 euros pour la batterie", affirme Jean-Marie Cordier, technicien en chef chez Point Service Mobiles. Le contre prix est de 300 euros pour le même modèle reconditionné chez ce professionnel. Par ailleurs, ce réparateur déconseille des appareils plus récents, pour lesquels il faut compter environ 1000 euros neufs. "Jusqu'à ce qu'on invente quelque chose de vraiment tout à fait nouveau, comme un téléphone souple ou qui va se dérouler, vous aurez l'impression d'avoir le même portable. Et en plus, il y a un critère écologique. De plus en plus de gens sont sensibles à ça", assure-t-il.