Virement instantané : comment marche ce nouveau mode de paiement ?

Ce type de versement a le vent en poupe, notamment chez les plus jeunes. Plus besoin de se prendre à la tête à faire des calculs lors de soirées étudiantes, par exemple. Mais, les professionnels aussi y trouvent leur compte. "C'est plus pratique pour eux, puisque beaucoup n'ont pas de liquide. Ce sont surtout des jeunes de 18-25 ans, qui ne connaissent pas les chèques", raconte Thaïs Biénabé, psychologue clinicienne dans le reportage du 20H, en tête de cet article. Chez elle, 50% des patients règlent de cette façon.

Des banques qui sont loin de faire la publicité pour ce moyen de paiement, même si, ces derniers mois, plusieurs établissements bancaires ont décidé de le mettre en avant. En effet, la Banque de France a appelé, le 19 avril dernier, à résoudre "le déficit de notoriété de ce service auprès des utilisateurs particuliers et professionnels". Dans le même temps, la Banque centrale européenne demande de baisser les tarifs, depuis 2021.