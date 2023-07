VIDÉO - Barbecue, plancha... faut-il passer à l'électrique ?

Depuis un an, Jean-Marc est passé à l'électrique et il ne regrette pas son choix. Presque instantané, il suffit de brancher une prise et de régler le thermostat pour faire cuire tous les aliments, notamment des toasts de chèvre, de la viande et même des fruits en dessert. Autre avantage : avec l'électrique, cuisiner à l'extérieur, même en plein été, ne représente plus aucun risque. "Quand on pense à la nature, et avec tout ce qui s'est passé l'année dernière avec les incendies, on y pense forcément", nous explique-t-il. Autour de la table, sa famille note une autre amélioration. Le rendu est maîtrisé, il y a plus de rater sur un barbecue.