Baromètre pouvoir d’achat des Français

L'énergie figure parmi leur plus gros poste de dépense. Pour réduire leur facture, ils débranchent les appareils électroménagers et baissent le chauffage. Autre poste qui pèse sur le budget, c'est l'alimentaire. Cette mère de quatre enfants a dû changer ses habitudes de consommation. Elle épluche les catalogues et traque les bonnes affaires. Avec 1 600 euros de revenu, Mélanie ne sait pas combien d'argent en plus il lui faudrait pour vivre mieux. Mais en attendant, elle n'achète plus qu'en promotion.