Bas les masques : le rouge à lèvres revient

Un accessoire au placard depuis deux ans. Les ventes s’étaient effondrées. Dans les boutiques, les rayons sont à nouveau pleins. Les ventes ont d'ailleurs bondi de 35% en quelques jours. Une folle envie de rouge pour Sandra : "J’adore ! Ça fait un grand bien déjà de voir le visage. En plus, ça va être l’été, donc, on espère qu’on n’aura plus de masque". Et de voir la vie en rose pour Sarah : "C’est le plaisir de maquiller un peu son visage, et en plus les lèvres. C’est un petit truc, mais ça fait toujours la différence".