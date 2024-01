VIDÉO - Baskets, carte de jeu… La contrefaçon, un juteux business

Ces 4 dernières années, le nombre de contrefaçons saisies par les douanes françaises a doublé. Parmi les produits imités, certains valent très cher, plusieurs milliers d’euros. Tous viennent presque de Chine.

Nous ne sommes pas dans une boutique classique. Alexandre Mahul est spécialisé dans l’achat-revente de sneakers de collection, toujours à la recherche des modèles les plus récents, les plus prisés. Il a commandé une copie sur Internet pour l’une de ces clientes pensant acheter l’original. Mais en ligne, même un expert peut se faire arnaquer. "Parfois des personnes vont jusqu'à avoir des vraies paires entre les mains pour prendre de vraies photos, jusqu'à une vraie facture, et après, elles nous vendent des contrefaçons", nous explique le patron de "Basket Sold".

Produits tendance et objet de spéculation, depuis quelques années, le marché de la seconde main des sneakers explose. Les collectionneurs se les arrachent. Édition limitée ou portée par des personnalités, certains modèles valent aujourd'hui des milliers voire des dizaines de milliers d'euros.

En parallèle, le marché de la contrefaçon s'est, lui aussi, développé. D'où viennent les copies ? Comment sont-elles fabriquées ? À l'est de la Chine, Putian est surnommé la capitale de la contrefaçon. Juste à côté des usines où sont fabriqués les baskets de grandes marques, des dizaines de boutiques exposent en vitrine des imitations.

