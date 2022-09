Baskets, montres : ils achètent pour revendre plus cher

Figurines, cartes de jeu, bijoux... Spéculer sur des objets est une tendance de plus en plus forte. Corentin Duclos, par exemple, investit dans les vêtements d'occasion qu'il revend ensuite sur Internet. Ce jeune étudiant y passe une heure par jour en semaine et trois fois plus le week-end. S'il revend un vêtement à 2 000 euros, il gagne 1 000 euros de bénéfice. Alors, il a passé à la vitesse supérieure. Pour vendre davantage, il se fournit désormais auprès d'une start-up.