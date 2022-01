Bataille du pain : les recettes des boulangeries low cost

D'un côté, il y a les artisans boulangers, leur savoir-faire séculaire. De l'autre, des gens comme Brice, ex-électricien ou Franck, ancien rugbyman, formés en quelques semaines et propulsés à la tête de boulangerie d'un nouveau genre. Cela fait quelques années que les deux camps se livrent une bataille qui fait des dégâts dans les centres-villes où les commerces de quartier souffrent de plus en plus.