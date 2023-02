SNCF : pourquoi les prix des billets ne vont pas baisser malgré des bénéfices records

Ces 2,4 milliards d'euros, la SNCF a indiqué qu'elle allait les réinvestir intégralement dans l'amélioration du réseau, son développement ainsi que le remboursement de sa dette, qui s'élève à 24 milliards d'euros. "Ce ne sont pas des super-profits. On va plutôt parler de super-besoins. Le ferroviaire a besoin de beaucoup d'argent, à la fois pour rénover le réseau et aussi pour acheter de nouveaux trains", décrypte Marie-Hélène Poingt, rédactrice en chef du magazine spécialisé La vie du Rail.

Et les tarifs ne baisseront sans doute pas non plus en 2024. En effet, à chaque fois qu'un train circule, il verse un péage au gestionnaire des rails et l'année prochaine, celui-ci augmentera en moyenne de 8%. Ainsi, sur un Paris-Marseille, chaque trajet coûte 17.000 euros de péage. L'an prochain, le montant sera de 18.900 euros. Idem pour un TER Caen-Cherbourg, dont le coût passera de 596 à 644 euros. Ces augmentations vont-elles se répercuter sur les prix de nos billets ?