Bien acheter : la deuxième vie des équipements de montagne

Morgan n’aurait jamais pu faire de l’alpinisme sans les achats qu’elle fait. Des chaussures, des crampons, une veste, au total, elle a économisé près de 500 euros. Ces bonnes affaires sont possibles grâce à Everide, une application spécialisée dans les vêtements et les équipements de sport de plein air. La jeune femme souhaite aussi se débarrasser d’un pantalon trop petit. Quelques minutes plus tard, on retrouve son annonce sur la plateforme. Lancée il y a moins d’un an par trois entrepreneurs d’Annecy (Haute-Savoie), la plateforme permet d’acheter des articles d’occasion, jusqu’à 70% moins cher par rapport à un produit neuf. C’est une bonne idée pour le portefeuille et l’environnement. L’application a déjà conquis 100 000 utilisateurs et recense 40 000 produits.