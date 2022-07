Bien choisir sa crème solaire

C'est l'odeur des vacances. La crème solaire est l'indispensable du sac de plage. "Crème solaire obligatoire tout le temps", "Je me couvre le plus possible et je mets de l'indice solaire 50, tout ce qu'il y a de plus filtrant pour pouvoir avoir moins d'UV possible", ont affirmé les personnes interrogées. Pour d'autres, c'est surtout une corvée : "J'essaie d'en mettre au moins une fois dans la journée. C'est parce que je suis à la lettre". Les coups de soleil sont sans pitié, surtout chez les plus jeunes. Céline court après ses enfants toute la journée pot de crème à la main. "Tous les jours, dès qu'il y a du soleil, on met de la crème solaire et c'est 50 pour tout le monde", a-t-elle déclaré.