Carburants : face à la hausse des prix, que vaut le bioéthanol ?

L'accessibilité du prix du bioéthanol contribue à son succès. Ce carburant est désormais distribué dans un tiers des stations-services en France et il serait possible d'en produire plus pour Guillaume Gandon, agriculteur betteravier. Celui-ci consacre 15% de sa production de betteraves à l'éthanol, mais il assure pouvoir l'augmenter. "On peut toujours produire plus. Maintenant, en France, on a les capacités déjà pour fournir une grosse demande d'éthanol", souligne-t-il.