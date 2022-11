Alerte sur les contrefaçons pour le Black Friday : comment éviter le piège ?

Les douaniers sont aux aguets. En pleine période du Black Friday, les promotions commerciales sont alléchantes et certaines plus que d'autres, notamment sur internet. Il s'agit donc de vérifier que des consommateurs ne se sont pas fait abuser en achetant des contrefaçons. Tout commence dans les grands centres de traitement, par exemple Roissy, en région parisienne, où transitent tous les colis postaux venus de l'étranger.

"On regarde ce qui est déclaré dessus, si ça correspond plus ou moins à ce que je sens, au poids. Avec l'expérience, on sait plus ou moins ce qu'il y a dedans", explique Sonia, douanière, dans la vidéo du JT de 20H de TF1 en tête de cet article. Ces agents recherchent principalement des faux, des imitations souvent venues d'Asie, et rarement aux normes.