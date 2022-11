Black Friday, Noël, ventes privées : en cette fin d'année, les plateformes de la Poste tournent à plein régime

"En élargissant nos plages horaires, on va fonctionner 24h sur 24. Aujourd'hui, on est 220 sur site. Pendant le Black Friday et Noël, on sera un peu plus de 400", explique un responsable. Force est de constater que le commerce en ligne progresse chaque année, mais en novembre et en décembre, les plateformes deviennent de gigantesques fourmilières. Chaque seconde compte. Et pour cause, lorsqu'un colis est pris en charge, il ne restera que quatre minutes sur un tapis avant de ressortir du site pour arriver chez vous.