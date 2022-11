Black Friday : voici combien les Français prévoient de dépenser

Le succès de cette opération est tel que même les magasins indépendants suivent le mouvement. "Avant, on ne pouvait pas le faire parce que quand on est indépendant, on ne peut pas. Et de plus en plus les fournisseurs participent en fait à cette démarque. C'est vraiment le fournisseur qui fait l'effort", avance Marie-Claire Dufour, gérante du magasin "Envie d'intérieur", dans le reportage de TF1. Attention toutefois aux fausses promotions trop alléchantes qui pullulent durant ces périodes d'effervescence commerciale. Il vaut mieux comparer les prix entre enseignes.

Mais il est possible de trouver de bonnes affaires. "Ce téléviseur traditionnellement se vend 3 000 euros et actuellement, il y a 500 euros de remise", indique Thierry Cromarias, directeur du magasin "TSD". Sur les produits technologiques, les promotions seraient même particulièrement intéressantes. En effet, fabricants et magasins acceptent de rogner un peu sur la marge pour l’occasion. "Ça fait des semaines, voire des mois que les gens nous parle du Black Friday. Aujourd'hui, le plus gros mois de l'année en chiffres d'affaires, c'est le mois de novembre et plus le mois de décembre comme il y a quelques années", poursuit le directeur.