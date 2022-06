Bob, chemises hawaïennes, sabots : ils reviennent !

"Magnum", série culte des années 80 n’est plus. La chemise hawaïenne, elle, est restée. Icône de l’été, la chemise exotique apparaît dans les années 30 et s'octroie le rang de star à Hollywood, sur le dos de Tom Selleck, dans Magnum. Une touche nostalgique, et un air de vacances pour un vêtement qui ne s’est jamais pris au sérieux. À l'instar d’Antoine ou de Carlos, il faut oser jouer avec les tendances estivales et ne pas avoir peur des revenants.