Bois de chauffage : les faux vendeurs se multiplient

A la veille de l’arrivée de l’automne, Shay Rosenstein, propriétaire, est préoccupé. Il y a un mois, il a décidé d’anticiper la flambée des prix du bois et s'est mis à chercher la bonne affaire sur Internet. Il est tombé sur une promotion, trois fois moins cher que les offres habituelles. Première incompréhension, le vendeur lui demande d’effectuer directement un virement pour le payer. Son bois ne lui sera jamais livré. Il aura perdu 113 euros. Shay Rosenstein a alors contacté une association de défense des consommateurs. Avec la crise énergétique, elles sont de plus en plus sollicitées.