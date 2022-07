Bon plan : louer une voiture pour 1 euro

Armand, Priscilla et leur fille partent en vacances. Et pour faire le trajet Paris-Annecy, ils ont loué cette voiture. Elle appartient à un particulier, une personne âgée qui veut justement la déplacer à Annecy, mais qui ne se sent pas de faire les cinq heures de route. Tout le monde y trouve son compte, le prix de la location est symbolique, un euro seulement.