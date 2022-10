Bon plan : on peut tout acheter d’occasion

De plus en plus de produits ont droit à une seconde vie. Mais le prix n'est plus le seul argument. Un couple qui est en train d'emménager mise tout sur la seconde main, pour un souci écologique. Dans cette association, on rénove de l’électroménager depuis plus de trente ans. Mais ces dernières années, la clientèle s'est élargie. Plus qu'un marché secondaire, l'occasion fait désormais partie du quotidien des Français.