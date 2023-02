VIDÉO - Bon plan : les vélos des facteurs réparés, repeints et revendus à prix cassés

Michel s'est laissé séduire et en a fait son mode de transport quotidien, l'assistance électrique facilitant ses trajets. Le vélo "est robuste et pourtant pas très lourd", souligne-t-il, avant de rapporter une anecdote en actionnant sa sonnette : "C'est étonnant comment les Postiers regardent mon vélo et me font toujours un petit coup de...". La Poste devrait ainsi remettre sur les routes 2000 vélos chaque année.