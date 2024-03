En 2023, les Français ont moins consommé, pourtant ils ont dépensé plus

En 2023, nous avons dépensé 238,6 milliards d'euros pour les produits de grande consommation, soit une hausse de 6% par rapport à 2022. L'inflation alimentaire a eu des conséquences sur le comportement de certains consommateurs. Décryptage de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

1 Français sur 3 limite les dépenses alimentaires

Même si les Français se sont serré la ceinture, ils n’ont pas échappé à l’augmentation des prix. Pour rappel, l’inflation alimentaire en 2023 était de 11,9 %. Cette hausse a eu, fatalement, une incidence sur le comportement des consommateurs. En effet, 1 Français sur 3 continue de limiter ses dépenses alimentaires, mais aussi en produits essentiels pour faire face à cette inflation.

Parmi les produits alimentaires les plus achetés en 2023, on retrouve principalement des produits dits "d’épicerie", c’est-à-dire les produits secs, à savoir le riz, les pâtes ou encore la semoule, mais aussi les boîtes de conserves, les crèmes. On a également dépensé plus pour nos animaux, puisque le prix des croquettes et aux autres aliments pour chiens et chats, très énergivores à la production, ont également beaucoup augmenté. Enfin, les produits frais ont aussi connu une forte hausse des prix.

Des habitudes de consommation qui changent

Les Français se sont davantage tournés vers les marques distributeurs au détriment des grandes marques. Selon Maud Descamps, elles sont "à leur plus haut depuis 2017". En effet, on estime qu’un produit sur deux achetés par les foyers français est une marque distributeur. En plus de délaisser les grandes marques, les Français ont un peu modifié leur alimentation. Ils mangent moins de viandes et mettent moins de produits dans leur panier quand ils font leur course dans les supermarchés. Bref, ils ont tendance à aller vers l'essentiel et limitent les achats superflus.

Une bonne nouvelle toutefois : à la suite de la négociation commerciale entre les acteurs de la grande distribution, une baisse des prix est à prévoir dans les prochains mois. Même si on est loin d’une baisse de prix généralisé, certains produits, à base de blé ou d’huile de tournesol notamment, vont voir leur prix baisser. "Globalement, on peut s’attendre à une légère inflation des prix, de l’ordre de 2 à 3 %", expliquait Jacques Creyssel, de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) à nos confrères du Parisien. En revanche, d’autres produits vont continuer à augmenter, c’est le cas par exemple du chocolat ou de l’huile d’olive.