Acheter des colis sans savoir ce qu'ils contiennent, est-ce un réel bon plan ? Le test de Maud Descamps

Acheter des colis sans savoir ce qu'ils contiennent, ça paraît un peu fou, mais ça pourrait rapporter gros. Une entreprise française s'est lancée dans l'aventure. Son pari ? Vendre des colis non livrés au kilo et aux acheteurs de faire une super affaire avec leurs paquets mystères. La preuve.

Les fameuses "pochettes surprises" d’antan sont remises au goût du jour. En effet, une entreprise française, basée dans le Finistère, a décidé de revendre des colis perdus ou non réclamés… au poids ! Et cette démarche n’est pas anodine, puisqu’elle s’intègre dans la loi Anti-gaspillage entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2022. Si les marchandises invendues ou non récupérées étaient jusqu’ici détruites, c’est aujourd’hui totalement interdit.

Cela concerne « les vêtements, les chaussures, les livres, les produits d’hygiène et de puériculture, les jeux et jouets, les fournitures scolaires, les produits électriques et électroniques et les meubles », a précisé le ministère de la Transition écologique. Les produits invendus sont estimés par l'Ademe à 4,3 milliards d’euros en France chaque année, en majeure partie à cause du renouvellement des collections vestimentaires. En cas de destruction de leurs invendus, les entreprises s’exposent désormais à une amende de 15 000 euros.

60 euros de colis achetés, 500 euros de marchandises reçues

C’est pourquoi l’on peut aujourd’hui acheter des colis de marchandises au poids, vendus entre 5 et 25 euros à peu près en fonction du poids affiché sur la balance. Mais petite surprise : ni vous, ni les revendeurs de ces paquets n’ont une idée de ce qui se trouve à l’intérieur ! Et la recette fonctionne plutôt bien, à tel point que certains achètent les colis surprises et se filment en train de les ouvrir sur les réseaux sociaux, comme TikTok.

Alors pour aller plus loin dans les explications, et pour surtout tester le service, Maud Descamps s’est procuré pour Bonjour ! La Matinale TF1 quatre colis, pour un total d’une soixantaine d’euros. Et au déballage, la surprise est plus que réussie. Une paire de chaussures d’une valeur de 230 euros dans un premier colis, quatre jeux vidéo pour la Switch (environ 40 euros l’unité) dans un autre, trois sweats pour chien d’une valeur de 25 euros pièce pour le troisième colis, et une tenue de yoga pour terminer l’ouverture des cadeaux. Au total : les quatre paquets auront coûté environ 60 euros, pour pas moins de 500 euros de marchandises reçues ! L’occasion donc de faire de très grosses et bonnes affaires, avec un peu de chance.

Une sélection de colis par enseigne ?

Lors de l’achat des colis surprises sur le site internet de l’entreprise française, plusieurs choix sont proposés. Des paquets sont vendus au poids, en fonction de l’enseigne, ou bien suivant le transporteur. Pour exemple, vous pouvez sélectionner des colis de la Fnac pour environ 10 euros l’unité. Ces derniers sont vendus par lots (entre 5 et 80). Même principe si vous désirez recevoir des colis de la marque chinoise Shein : des lots de 50 à 800 colis sont vendus, pour une valeur de 1,10 euro pièce.

Pour les transporteurs, c’est la même chose. Vous pouvez décider de vous procurer plusieurs colis initialement livrés par Mondial Relay, Chronopost, DHL, Colissimo etc. Ou bien, vous pouvez choisir l’option au poids où vous recevrez des colis de 5 kg minimum, pour moins de 40 euros, toutes marques et objets confondus !