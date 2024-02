VIDÉO - Alimentation : les marques distributeurs, moins chères et moins bonnes ?

Depuis la montée des prix, les marques distributeurs sont plébiscitées par les Français. L'occasion de s'interroger : sont-elles aussi bonnes que les marques plus connues ?

Ce vendredi matin, dans "Bonjour ! La Matinale TF1", Maud Descamps se penche sur le sujet des marques distributeurs : sont-elles aussi bonnes que les grandes marques ? Les chroniqueurs de l'émission et Bruce Toussaint se sont prêtés au jeu pour du chocolat, et ont testé deux produits. Par ailleurs, 60 millions de consommateurs a évalué la qualité de deux emmentals. Là, pas de différence de qualité, tout ce qui est change est le prix : la grande marque est 40% plus chère que la marque distributeur.

