Pourquoi acheter des écorecharges ne fait pas du tout de bien à votre porte-monnaie ?

Nous avons tort de penser que les produits rechargeables nous permettent d'économiser. Selon les chiffres d'une enquête de 60 Millions de Consommateurs, ils sont plus chers. Explications de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Si vous pensiez faire des économies et faire un geste pour la planète en vous consommant moins de plastique en achetant des recharges de café, lessive ou gel douche ? Après tout, on appelle ça des écorecharges. Vous faites fausse route. C’est ce que nous révèle une enquête de 60 millions de consommateurs citée par Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Pourquoi les écorecharges sont plus chères ?

La chroniqueuse s’est rendue dans un supermarché pour mener l’enquête. Direction rayon lessive, elle constate que la recharge d’assouplissant est vendue 5,95 euros le litre. La bouteille plastique, quant à elle, se vend 5,13 euros. En gros, l’écorecharge coûte plus cher au litre. Même chose pour le savon liquide pour les mains, la recharge se vend 13,04 euros quand la bouteille plastique se vend 8,40 euros, soit plus de 4 euros de différence.

Les enseignes pratiquent elles-mêmes des prix plus élevés sans justifications, uniquement pour se faire une marge supplémentaire. Pour ne pas se faire avoir, le consommateur n’a donc pas d’autres choix que de comparer les prix au litre en rayons.

Comment réellement faire des économies ?

Si votre souhait est de protéger la planète et réduire la consommation de plastique, il est sans doute préférable d’éviter d’acheter ces fameuses écorecharges. Pourquoi ? Parce qu’aucune étude n’a été faite sur l’économie de plastique des recharges. Donc, lorsqu’une marque précise "-85 % de plastique en moins" sur l’emballage, cela ne veut rien dire. Il n’y a aucun moyen de le vérifier. C’est un argument marketing.

C’est également une opportunité pour l’industriel. Lorsqu’il vend un produit dit "écologique' et qu'il est "vendu moins cher" il peut être exonéré de certaines taxes. Interrogée par 60 millions de consommateurs, Géraldine Gauvin, responsable éco-conception chez Citeo explique : "plus un emballage est léger, moins l’industriel paye. En plus, lorsqu’ils proposent des recharges, ils obtiennent un bonus de 8 % sur la contribution totale".

Ces deux types de pratique ont un nom : mettre moins de produit et faire payer plus cher, c’est de la "shrinkflation". Et utiliser l’écologie comme moyen de gagner de l’argent, c’est du "greenwashing". Et si vous souhaitez faire de réelles économies et faire un geste pour la planète, il vaut mieux se tourner vers l’achat en vrac.