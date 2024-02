Cafés, bars, bistrots : vraiment mieux avant ?

La passion française pour les cafés, bars et bistrots tend à disparaître. Ces lieux de convivialité où il fait bon prendre un verre n'ont plus la même ambiance qu'ils avaient auparavant.

En 1900, il y avait 500.000 bars et cafés en France, puis 200.000 dans les années 60 et en 2016... seulement 37.500. Les années passent et les bistrots ferment. On peut même parler d'hécatombe à partir des années 2000. Chaque année, 500 bars ou bistrots ferment dans l'Hexagone. Toutes les régions sont touchées.

En 2014, cependant, la tendance s'est très légèrement inversée grâce à de nombreuses initiatives pour sauver ce patrimoine français.

