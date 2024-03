Ces petites astuces pour mieux gérer son budget (et faire des économies !)

Neuf Français sur 10 sont persuadés de maîtriser leur budget. Pour gérer son argent, chacun a sa méthode comme les applications ou la technique des enveloppes. Maud Descamps nous détaille quelques astuces dans Bonjour ! La Matinale TF1.

De manière générale, les Français sont de bons gestionnaires. D’ailleurs, ils sont 9 personnes sur 10 à affirmer qu’ils gèrent plutôt bien leur argent. Pourtant, dans les faits, 12 % des Français sont à découvert à chaque fin de mois et 41 %, une fois par an. Avec le pouvoir d’achat en berne et l’inflation qui n’en finit pas, il est de plus en plus compliqué d’équilibrer la balance. Maud Descamps nous livre quelques astuces dans Bonjour ! La Matinale TF1 pour mieux gérer son budget.

Gérer son budget grâce aux applications

Apprendre à gérer son argent n’est pas chose aisée et souvent, ce sont les proches qui livrent les ficelles, notamment les parents en donnant de l’argent de poche. Pour aider dans la gestion des dépenses, il existe plusieurs teams : les aficionados des applis, les adeptes des tableaux Excel, les partisans du feeling ou même les disciples du… Déni.

Les applications ont l’avantage d’être faciles à utiliser. Il suffit de créer différentes catégories (course, logement, transport, divertissement…) et de fixer un budget. Lorsque l’on dépasse le budget, l’utilisateur reçoit une notification. D’autres applications ont pour fonctionnalité de scanner le compte bancaire et identifier les sommes d’argent que l’on dépense chaque mois et dans quel domaine on dépense le plus. D'ailleurs, les applications des banques proposent aussi des diagrammes de répartition des dépenses.

La technique des enveloppes, l’astuce favorite des TikTokeurs

Le système des enveloppes, aussi appelé "cash stuffing", est devenue une tendance virale sur les réseaux sociaux. Concrètement, au début de chaque mois, on retire une certaine somme d’argent en espèce qui correspondra au budget pour l’ensemble du mois. Ensuite, on attrape des enveloppes qui représentent les catégories de dépenses (alimentation, carburant, loisirs, urgence, animaux…) et on glisse une somme dans chaque enveloppe. Ainsi, on a une vision globale de son budget. Une fois que l’enveloppe est vide, c’est terminé. Le but est de ne pas utiliser sa carte bancaire ou de retirer plus d’argent. Cette méthode permet aussi de faire des économies et s’il reste des billets dans les enveloppes à la fin du mois, vous pouvez où vous faire plaisir ou bien les glisser dans une enveloppe "urgence".

Penser à se désabonner…

Téléphone, Internet, plateforme de streaming, salle de sport… Les Français possèdent 10 abonnements chacun en moyenne, ce qui coûte 70 euros par mois, environ. Parmi ces abonnements, il y en a certains qui vous n’utilisez pas ou très peu et qui vous font donc perdre de l’argent. Aussi, pour ne pas dépenser de l’argent inutilement, il est conseillé de faire le ménage et de penser à se désabonner. Après tout, l’abonnement à la salle de sport est-il vraiment nécessaire si on n’y a pas mis les pieds depuis le 3 janvier ?