Cet appareil électroménager est LA superstar que les Français s’arrachent

Le nombre de biens électroménagers que les Français ont achetés l'an dernier est estimé à 63,7 millions. C'est quasiment un appareil par habitant. Maud Descamps nous révèle dans Bonjour ! La Matinale TF1, l'appareil le plus vendu en 2023.

Les Français aiment équiper leur maison. D’ailleurs, en 2023, ils ont acheté 63,7 millions d’appareils électroménagers, soit quasiment un appareil par Français. Et la superstar de l’équipement de l’année dernière, c'est la friteuse sans huile ! Maud Descamps nous en dit plus sur cet appareil dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La friteuse sans huile, le phénomène 2023

Son chiffre d’affaires a été multiplié par trois sur l’année précédente. Il suffit de se rendre dans les magasins spécialisés ou sur les sites internet des enseignes pour trouver des dizaines de modèles différents. Fonctionnant grâce à un flux d'air chaud pulsé à grande vitesse, cette friteuse sans huile permet de frire, rissoler, rôtir, réchauffer et elle s’impose dans les cuisines, remplaçant parfois le four ou la poêle. Elle ne sert pas uniquement à cuisiner les frites, mais aussi la viande, les poissons, les légumes, mais aussi les gâteaux. Ce mode de cuisson serait aussi meilleur pour la santé, car on ingère moins d’huile qu’avec une friteuse classique.

Toujours plus d’appareils électroménagers ?

Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été lancées pour inciter les Français à réparer leurs appareils électroménagers plutôt que de les jeter. Un bonus réparation a d’ailleurs été mis en place en octobre 2023. Cependant, son montant (entre 30 et 60 euros), assez faible et la difficulté à trouver un réparateur, ne joue pas vraiment en sa faveur. Les innovations fréquentes en matière d’appareils électroménagers poussent, par ailleurs, les Français à toujours plus consommer, quitte à acheter des machines dont on n’a pas réellement besoin. Si bien que nos logements sont envahis par les appareils. Sèche-cheveux, box internet, clés USB, mixeur, jouets, téléphone, luminaires… Selon l’Ipsos, on compte 99 appareils électriques ou électroniques (utilisés ou non) par foyer. Le nombre varie selon le type d’habitat de 118 pour les maisons à 73 pour les appartements. C’est dans le salon que l’on trouve le plus d’équipement, avec 24 appareils, devant la chambre (22 appareils), la cuisine (18 appareils) puis le bureau (17 appareils). Et vous, combien en possédez-vous ?