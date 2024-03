Cette raison pour laquelle les Français boudent les hôtels traditionnels

L'hôtellerie, en France, connaît une baisse en janvier 2024. Dans le même temps, les locations de particulier à particulier sont en hausse sur la même période. Que faut-il comprendre de ces chiffres ? Les explications de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les locations de particulier à particulier ont connu une hausse de 13% en janvier 2024 par rapport à la même période, l’année dernière. En parallèle, les réservations dans les hôtels sont en baisse. En effet, le taux d’occupation dans l’hôtellerie a diminué de -1,7 par rapport à l’année précédente.

Le tarif des réservations en cause ?

Cette baisse de la fréquentation des hôtels s’explique par des prix trop élevés pour le porte-monnaie des Français. Les prix ont, en effet, augmenté de 20 % en moyenne depuis 2019. Par conséquent, les clients se sont tournés vers un autre type d’hébergement.

Cette hausse des tarifs s’explique d’une part par l’effet rattrapage après la crise sanitaire : tous les hôteliers ont augmenté leurs prix. D’autre part, les grands événements qui se sont déroulés en France ont eu une incidence sur les tarifs des réservations. C’est le cas, notamment, de la Coupe du Monde de rugby qui a fait exploser les prix dans certaines régions, comme la région parisienne ou encore en Provence-Alpes-Côte-d’Azur où les tarifs de certaines chambres ont augmenté de plus de 30 %. Et les Jeux olympiques qui arrivent ne vont pas calmer le jeu. Selon une étude du magazine UFC-Que choisir, les prix dans la capitale affichent une hausse de plus de 220% des tarifs pour la nuit de la cérémonie d’ouverture dans certains hôtels.

Comment payer moins cher sa chambre d’hôtel ?

On a pris l’habitude de réserver nos chambres en passant par des plateformes et par les comparateurs d'hôtels. Toutefois, ce n’est pas la meilleure façon de faire des économies. En effet, ces sites prennent une commission sur chacune des réservations. L’idéal est de réserver directement auprès des hôtels par Internet ou par téléphone. L’hôtelier peut aussi proposer des tarifs préférentiels et d’autres avantages. Quant au client, il a aussi la possibilité de choisir sa chambre, connaître les promotions ou négocier pour baisser un peu la facture.

Pour payer moins cher, il y a toujours la possibilité de réserver très longtemps à l’avance sa chambre d’hôtel. L’avantage ? On a l'assurance d’avoir sa chambre, à un prix concurrentiel. Il arrive que les hôtels augmentent leurs tarifs lorsqu’il ne reste que quelques chambres de libre. Réserver en dernière minute peut aussi être avantageux, car les hôteliers peuvent brader les prix des chambres s’ils n’affichent pas complet le jour même.