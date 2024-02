Des produits moins bons et plus chers : haro sur la "cheapflation"

La "cheapflation", c'est quand on vous vend des produits qui sont de moins bonne qualité, mais plus chers. C'est ce que font aujourd'hui certains industriels de l'agroalimentaire, dénonce l'association Foodwatch.

"Cheap" signifie "de mauvaise qualité", en anglais. Et la "cheapflation", c'est quand on vous vend des produits de moins bonne qualité à un prix plus élevé. Une pratique légale mais peu transparente pour le consommateur que dénonce l'association Foodwatch. Cette dernière a passé à la loupe les recettes de produits de grandes marques comme de la moutarde Maille, du surimi Fleury Michon ou encore des rillettes Bordeau Chesnel, dont la teneur en viande de poulet a baissé de 5,5% quand son prix grimpait de 31% entre 2021 et 2024. Du côté des fabricants, on met en avant la hausse du prix des matières premières - notamment du poulet à cause de la grippe aviaire -, la hausse des coûts de l'énergie ou encore du transport.

