Chèque énergie : comment être sûr de le recevoir ?

Le chèque énergie fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. À cause d'un bug dans le système, un million de Français pourrait ne pas recevoir cette aide de l'État.

Un sacré bug. Chaque année, au moins d'avril, le ministère de l'Économie envoie à 20% des ménages les plus modestes un chèque énergie qui permet de payer une partie des factures de gaz et d'électricité. Pour déterminer les personnes éligibles, le ministère croise les fichiers de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation. Mais cette dernière a été supprimée et un million de bénéficiaires sont sortis de la liste, sur un total de 5,6 millions. Pour vérifier si l'on est éligible, il faut se rendre sur le site chequeenergie.gouv.fr et utiliser le simulateur. Si vous ne recevez pas de chèque énergie en mai, vous pourrez dès lors faire une réclamation.

